Gmail velocizza la gestione delle attività di Google Tasks

Un aggiornamento di Gmail sul web permette di creare attività per Google Tasks più rapidamente e con meno clic, in quanto ora è possibile aggiungere ulteriori informazioni alle proprie attività personali senza dover aprire la finestra di dialogo “Dettagli”.

Questa modifica dovrebbe rendere più pratico aggiungere descrizioni, assegnare date e orari e organizzare le attività.

Il telecomando di Google TV diventa più personalizzabile

Dopo l’installazione del nuovo firmware di Google Chromecast con Google TV alcuni utenti hanno notato una nuova schermata che offre la possibilità di scegliere l’app preferita da assegnare ai pulsanti marchiati del telecomando.

Tramite una pressione prolungata sul pulsante dedicato a YouTube si avvia la procedura per assegnare un’app alternativa da avviare.

Questa procedura di personalizzazione del telecomando sarà presto disponibile anche per il pulsante riservato a Netflix, tuttavia resta da scoprire se questa possibilità sarà in futuro implementata anche per il pulsante dedicato a Google Assistant.

Recentemente Chromecast con Google TV ha ottenuto la certificazione HDR10+, una tecnologia che ottimizza dinamicamente le impostazioni dello schermo per offrire il migliore colore possibile.

