Il team di Google annuncia l’arrivo di una nuova emoji che è frutto di un lavoro che è proseguito per alcuni anni ma il risultato è davvero degno di nota e siamo certi che conquisterà tanti utenti.

Stiamo parlando della emoji della stretta di mano che, a differenza di quella che già tutti conosciamo e usiamo da tanto tempo, permette agli utenti di scegliere il colore della pelle di entrambe le parti.

Questa GIF permette di farsi un’idea delle possibili combinazioni:

Com’è nata la nuova emoji della stretta di mano

Il team di Google ci ha tenuto a raccontarci com’è nata questa nuova emoji attraverso un post sul blog ufficiale, con il quale ha riconosciuto il merito di tale risultato a Jennifer Daniel, direttore creativo delle emoji per il colosso di Mountain View, che quando è entrata nell’Unicode Technical Committee ha iniziato a fare pressioni per rendere questa immagine “multietnica” (all’epoca, infatti, era disponibile soltanto in giallo).

E così nel 2019 Jennifer Daniel ha proposto all’Unicode l’aggiunta della stretta di mano con la pelle di più colori, arrivando a suggerire fino a 25 possibili combinazioni.

Il problema, a quel punto, era capire come riuscire a sfruttare le emoji già disponibili per realizzare quella desiderata da Jennifer Daniel, in quanto la creazione da zero avrebbe potuto richiedere anche oltre due anni di lavoro. Non trovando nulla di adatto tra le faccine già incluse, il team di Jennifer Daniel ha valutato le nuove aggiunte, arrivando così a una mano sinistra e una mano destra. Una volta approvati questi due progetti e assegnati i relativi punti di codice, il team ha potuto proporre una stretta di mano dai toni multi-pelle basata sul codice appena creato per ciascuna mano.

Ed ecco il risultato:

La nuova emoji della stretta di mano dovrebbe essere inclusa nella raccolta Emoji versione 14.0 e, pertanto, dovrebbe essere disponibile per gli utenti nel corso del prossimo anno (Jennifer Daniel aveva in progetto di farla esordire già nel 2021 ma la pandemia di Coronavirus ha comportato ritardi di oltre sei mesi).

Vi piace questa nuova emoji?