È passato un mese dalla fine dell’evento diviso in due giorni nel corso del quale Xiaomi ha presentato un mare di novità, tra cui il suo nuovo modello di punta, Xiaomi Mi 11 Ultra. Mentre lo scorso anno Mi 10 Ultra era rimasto una esclusiva per il mercato cinese, quest’anno il colosso cinese, che naviga ormai stabilmente sul podio dei migliori produttori di smartphone, ha deciso di portar l’intera serie Mi 11 anche sui mercati internazionali.

Quando sarà disponibile Mi 11 Ultra

Il nuovo smartphone, il cui prezzo dovrebbe partire da 1.199 euro, potrebbe arrivare in Europa entro la prima metà di maggio. Sulla pagina Facebook di Xiaomi Olanda, è riportata la data dell’11 maggio, quindi tra pochi giorni. Anche se è possibile che Xiaomi adotti una strategia di lancio diversa, iniziando la commercializzazione in date differenti nei diversi mercati europei, è probabile che nel volgere di pochi giorni il nuovo flagship sia acquistabile ovunque.

Sarà interessante scoprire quale sarà il prezzo di lancio nel nostro Paese, visto che solitamente i prezzi annunciati negli eventi non tengono conto dell’IVA, e la disponibilità sul nostro mercato. È inoltre possibile che, come già accaduto per altri modelli, anche per Xiaomi Mi 11 Ultra sia prevista una promo di lancio. Non mancheremo comunque di tenervi informati sulla situazione, per cui continuate a seguirci.

Tra qualche giorno arriverà la nostra recensione completa, nel frattempo qui sopra trovate il nostro video con le primissime impressioni.