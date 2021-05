Torniamo a occuparci di AAWireless, interessante soluzione lanciata alla fine dello scorso anno con l’obiettivo di mettere a disposizione degli utenti un dispositivo capace di garantire l’esperienza di Android Auto senza fili.

A novembre i risultati ottenuti da AAWireless su Indiegogo facevano già intravedere che si tratta di un dispositivo che potrebbe essere in grado di conquistare un gran numero di utenti e le attenzioni di addetti ai lavori e appassionati si sono focalizzate su marzo 2021, mese nel quale il device avrebbe dovuto fare il proprio esordio ufficiale.

E in effetti a marzo sono iniziate le consegne di AAWireless, non senza qualche ritardo di troppo e alcuni problemi che hanno portato alla decisione del produttore di cambiare CPU (con conseguente leggero aumento di prezzo).

La scorsa settimana il team di AAWireless ha anche rilasciato il primo grande aggiornamento firmware del dispositivo, introducendo qualche nuova feature e risolvendo diversi bug riscontrati dagli utenti.

AAWireless prova a recuperare i ritardi

Intanto l’azienda ha fornito nuove informazioni sullo stato della produzione e della distribuzione, che a quanto pare sta procedendo bene e nuove scorte sono in arrivo in vari Paesi europei.

Stando a quanto si apprende, il team di AAWireless sta provando a recuperare i ritardi e a spedire i modelli ordinati dagli utenti nelle ultime settimane (in particolare dovrebbe essere stato smaltito l’arretrato accumulato a febbraio) e diverse migliaia di unità dovrebbero essere pronte per la spedizione nel corso di questo mese. Ma, aspetto ancora più importante, sembra che in futuro non vi saranno più problemi di approvvigionamento della CPU.

Infine, il team di AAWireless ci ha tenuto a precisare che si sta occupando anche dell’aspetto software e nei prossimi giorni dovrebbe rilasciare una nuova versione dell’app companion con la risoluzione di alcuni bug.

Se desiderate acquistare questo dispositivo (con spedizioni previste per giugno) potete visitare la relativa pagina su Indiegogo.