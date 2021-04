Se non siete interessati per il momento alla connettività di quinta generazione potrebbe fare al caso vostro la proposta di Amazon di questo pomeriggio: sul noto sito è infatti disponibile in offerta Xiaomi Mi Lite in versione 6-128 GB a una cifra niente male, considerando il coupon da 40 euro.

Xiaomi Mi 11 Lite 6-128 GB a 309 euro in offerta su Amazon

Xiaomi Mi 11 Lite è uno smartphone 4G che ricalca solo in parte le caratteristiche del fratello 5G: a bordo troviamo il display AMOLED Full-HD+ da 6,55 pollici a 90 Hz, così come il medesimo comparto fotografico composto da una singola fotocamera anteriore e da una tripla posteriore (con sensore principale da 64 MP. ultra-grandangolare da 8 MP e telemacro da 8 MP). La batteria è la stessa, con 4250 mAh e il supporto alla ricarica rapida da 33 W, ma a cambiare è il SoC, in questo caso un Qualcomm Snapdragon 732G, affiancato da 6 GB di RAM e 64/128 GB di memoria interna UFS 2.2.

Xiaomi Mi 11 Lite è disponibile in offerta su Amazon, venduto da un negozio esterno ma spedito da Amazon stessa, al prezzo di 349 euro in versione 6-128 GB: la cifra può essere abbassata di 40 euro applicando il coupon prima dell’acquisto (valido solo per oggi fino a esaurimento). Il prezzo finale può dunque arrivare a 309 euro per la colorazione Boba Black.

