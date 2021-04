Il gran finale dei Samsung Dream Days Unieuro è qui: in aggiunta agli sconti lanciati qualche giorno fa, la nota catena propone uno sconto IVA e un doppio sconto IVA su tantissimi prodotti del marchio. Andiamo a scoprire le offerte riguardanti il mondo Android.

Unieuro lancia sconto IVA e doppio sconto IVA coi Samsung Dream Days

L’iniziativa Samsung Dream Days proseguirà sul sito Unieuro fino al 3 maggio 2021 e per questi ultimi giorni mette a disposizione uno sconto IVA su smartphone, tablet, PC, TV, wearable e non solo, unito a un doppio sconto IVA su piccoli e grandi elettrodomestici e sui climatizzatori. Si tratta di uno scorporo dell’IVA che viene effettuato una volta aggiunti i prodotti al carrello: nel primo caso corrisponde a uno sconto del 18,04%, nel secondo del 36,08%.

Tra le tante offerte vi possiamo segnalare (gli importi sono già comprensivi dello sconto):

In aggiunta, se volete risparmiare ancora qualcosina, potete inserire un coupon per abbassare il prezzo di altri 10 euro: è sufficiente digitare “NEXI10” all’interno del campo “Utilizza i tuoi coupon” in fase di acquisto.

Per scoprire tutte le offerte finali dei Samsung Dream Days di Unieuro, con sconto IVA e doppio sconto IVA, potete seguire questo link.

