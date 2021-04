Samsung Internet Browser Beta si aggiorna sul Google Play Store e migliora una funzionalità molto utile legata all’utilizzo cross-device, che permette di continuare senza interruzioni su altri dispositivi della famiglia Galaxy. Andiamo a scoprire le novità della versione 14.2.1.

Novità Samsung Internet Browser Beta 14.2.1

L’aggiornamento di Samsung Internet Browser Beta non porta tante novità, ma quelle poche aggiunte non potranno che farvi piacere. Il popolare browser per Android introduce innanzitutto una nuova barra dei preferiti, attivabile all’interno delle impostazioni nella sezione “Aspetto”. Si va a posizionare sotto alla barra degli indirizzi e può risultare utile più sui tablet e con DeX che sugli smartphone.

La seconda novità è quella più interessante: il produttore ha migliorato la funzione “Continuate a utilizzare le applicazioni su altri dispositivi“, che ora non solo consente di “condividere” i link tra più dispositivi Samsung Galaxy, ma anche le posizioni all’interno delle singole pagine. Potete trovarla all’interno delle impostazioni, nel menu “Funzioni utili”, a patto di avere a bordo Android 11.

Per vedere le stesse novità sulla versione stabile toccherà attendere circa un mese.

Come aggiornare Samsung Internet Browser Beta

Samsung Internet Browser Beta 14.2.1 è già disponibile sul Google Play Store. Potete aggiornare l’app seguendo semplicemente il badge qui di seguito: