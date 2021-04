Sulla scia di Apple che a partire da iPhone 12 ha deciso di non includere il caricabatterie nella confezione di vendita, scelta dettata da motivi ambientalistici ed economici, sono numerosi i produttori che hanno seguito l’esempio e iniziano a non fornire un alimentatore per i nuovi smartphone venduti.

Se state cercando un nuovo caricabatterie, o un power bank per avere sempre una scorta di energia a portata di mano, oggi abbiamo una serie di prodotti AUKEY in offerta. Il noto brand cinese, specializzato in accessori per smartphone, propone sconti fino al 30% su alcuni alimentatori e power bank, acquistabili direttamente su Amazon.

Cinque offerte da non perdere

Avete deciso di fare il grande passo e abbandonare il mondo Android per passare a iPhone 12? Se avete già un carica batterie, ma cercate qualcosa per la ricarica senza fili ecco la soluzione perfetta. Parliamo di AUKEY Magnetic Wireless Charger fo iPhone 12, compatibile anche con dispositivi Android. Grazie ai magneti si aggancerà senza problemi ai nuovi iPhone ma può funzionare anche con altri smartphone. È in grado di erogare fino a 15 watt di potenza e dispone di un connettore USB Type-C, compatibile con la maggior parte degli alimentatori in commercio.

Potete acquistarlo su Amazon a 16,69 con il coupon del 30% presente nella pagina.

Se il vostro alimentatore dispone solo della presa USB Type-A, niente paura, ci pensa ancora AUKEY con il caricabatterie da 20 watt, pensato espressamente per iPhone ma ovviamente compatibile con qualsiasi smartphone Android. Grazie alla compatibilità con lo standard Power Delivery 3.0 riesce a ricaricare molto velocemente la maggior parte degli smartphone in commercio.

Potete acquistarlo su Amazon a soli 14,88 euro.

Il power bank AUKEY Wireless Charger, con la sua batteria da 10.000 mAh, è la combinazione ideale per chi vuole poter caricare uno smartphone in modalità wireless o con il cavo, a seconda delle situazioni. Offre una ricarica senza filo a 10 watt, mentre la ricarica cablata raggiunge i 18 watt, più che sufficienti a ricaricare molto rapidamente qualunque smartphone. Grazie al supporto alla ricarica della batteria interna a 188 watt, serviranno poco più di tre ore per rimetterlo a nuovo e averlo pronto all’uso. Lo trovate su Amazon a 27,99 euro con lo sconto del 30% visibile nella pagina.

Perfetto anche come idea regalo, il power bank AUKEY da 10.000 mAh, con uscita Power Delivery a 18 watt e uscita Quick Charge 3 è la soluzione ideale per ricaricare qualsiasi dispositivo, dallo smartphone al tablet, senza scordare smartwatch e smartband. Dispone infatti di una speciale modalità a corrente limitata per garantire la miglior ricarica possibile.

È disponibile su Amazon a 27,99 euro.

Chiudiamo con l’accessorio che non può mancare in ogni auto provvista di presa accendisigari. Parliamo del caricabatterie AUKEY da auto, con potenza massima di 21 watt, ideale per ricaricare rapidamente il vostro smartphone in viaggio. Grazie alla doppia porta (PD a 21 W e QC3 a 18 W) può ricaricare due smartphone contemporaneamente.

Lo trovate su Amazon a 10,83 euro, grazie al coupon per ottenere il 15% di sconto.

Informazione Pubblicitaria