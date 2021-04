Dopo aver presentato Instagram Live Rooms circa un mese fa, il team di sviluppatori della popolare piattaforma social non si è fermato. In queste ore è stato presentato un nuovo aggiornamento alle Instagram Live per cui sarà possibile spegnere videocamera o microfono, rendendole più simili a Clubhouse. Questo aggiornamento sarà presto disponibile anche su Android e va ad aumentare la pressione sul nuovo social che già deve affrontare la concorrenza di Telegram e Facebook con le sue Messenger Rooms.

Le nuove funzionalità di Instagram Live daranno nuove possibilità ai creatori delle livestream, in quanto sarà possibile ridurre la pressione di avere sempre la telecamera puntata addosso o il microfono costantemente aperto. Ovviamente quando una persona non si deve preoccupare del proprio aspetto è più propensa ad avviare una Live, ed è così che Instagram spera di attrarre sempre più utenti all’utilizzo di questa funzione. Importante anche l’aspetto del multitasking, sicuramente più semplice da portare avanti se si può semplicemente parlare e ascoltare gli altri senza stare necessariamente dietro una telecamera.

Questo è proprio uno dei grandi vantaggi di Clubhouse, un social al quale si può prendere parte anche mentre si fa altro, visto che non c’è bisogno nemmeno di scrivere e quindi avere necessariamente lo smartphone tra le mani. In ogni caso Instagram ha dichiarato di essere intenzionata ad espandere e migliorare questa nuova funzione con update futuri, tanto è vero che Mark Zuckerberg e Adam Mosseri (capo di Instagram) le hanno mostrate qualche giorno fa in anteprima, segnale di volontà forte da parte del gigante social sulla spinta che vuol dare a questo tipo di interazioni tra gli utenti.

Vedremo come sarà il panorama delle audio chat quando Facebook renderà finalmente disponibili le sue Live Audio Rooms su Facebook e Messenger questa estate. Sicuramente l’interesse e la concorrenza a riguardo è forte ma come sempre in questi casi alla fine è l’utente finale a guadagnarci, grazie ai miglioramenti che ogni piattaforma apporta per essere più appetibile delle altre.