Il momento del debutto ufficiale della nuova serie Huawei P50 si sta avvicinando e, sebbene il modello Huawei P50 Pro sarà inevitabilmente quello con più riflettori puntati, quello non Pro si è appena preso le luci della ribalta grazie ad una serie di foto leaked che ne svelano il design.

Negli ultimi giorni vi abbiamo parlato del momento di difficoltà che Huawei sta vivendo per via del ban degli USA e dello sviluppo di HarmonyOS. Oggi, invece, diamo un’occhiata ravvicinata al design di Huawei P50.

Ecco le foto leaked di Huawei P50 (mockup)

La fonte delle foto che vedremo di qui a poco (ne trovate una in apertura), e che provengono da Slashleaks, è solitamente molto affidabile. Prima di passare alle immagini, va posta una premessa fondamentale: quelli ritratti non sono dei Huawei P50 pienamente funzionanti, bensì dei mockup.

Questo vuol dire che, se da una parte non forniscono indicazioni di carattere tecnico, dall’altra dovrebbero essere piuttosto accurati per quanto riguarda il design dello smartphone.

Huawei P50 viene mostrato nelle colorazioni nera e bianca. Sulla parte frontale si nota un display con foro per la fotocamera anteriore e cornici forse un po’ spesse per un device premium, ma magari è solo il mockup. Nella “schermata” è possibile scorgere il nome del terminale, il logo Leica in piccolo e la scritta “Powered by HarmonyOS” in basso.

Sul retro, neanche a dirlo, è il comparto fotografico a prendersi la scena. Lo spazio occupato è infatti molto importante e si contano un flash LED e quattro fotocamere in totale. Alla luce delle forme, sembrerebbe esclusa la presenza di una fotocamera tele con lenti a periscopio. Anche in questo caso non nuoce sperare che sia soltanto una lacuna del mockup.

Previous Next Fullscreen

Vi piace il design di Huawei P50 come visto in queste foto? Fatecelo sapere nel box dei commenti.