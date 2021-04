Qualche ora fa vi avevamo parlato di una interessate “ottimizzazione” dell’applicazione Google Messaggi per gli smartphone della serie Samsung Galaxy S21. Com’è possibile leggere all’interno della nostra news avevamo scoperto che gli attuali smartphone di fascia alta del colosso sudcoreano dispongono adesso di una particolare versione di Google Messaggi modificata per allinearsi meglio allo stile grafico della One UI, ovvero la personalizzazione Samsung di Android.

Tutti possono provare la nuova UI

Grazie all’anima completamente open di Android, scopriamo che anche gli utenti muniti di uno smartphone Google Pixel possono adesso installare la stessa identica versione di Google Messaggi tramite un semplice APK. Dopo avere installato la versione 7.9.052 (Pine_RC01.phone_samsung_dynamic) di Google Messaggi e aver forzato la chiusura dell’app, infatti, al successivo riavvio l’interfaccia dell’applicazione di Google si mostrerà come negli screenshot sottostanti.

Oltre ad allinearsi allo stile visivo della One UI, la versione dell’app di Google per la One UI è stata studiata per consentire un migliore utilizzo della stessa con una mano visto e considerando l’ampia diagonale degli smartphone Samsung.

Se possedete uno smartphone Google Pixel e siete curiosi di provare con mano la versione esclusiva di Google Messaggi per gli smartphone Samsung, potete installare l’apposita versione cliccando il link di APK Mirror sottostante:

Scarica Google Messaggi da APK Mirror