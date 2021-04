Nelle scorse ore il team di Google ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento di Google Chromecast con Google TV, introducendo così alcune interessanti novità, a partire dal miglioramento dei controlli HDR e una patch di sicurezza più recente.

A quanto pare, tale update porta con sé anche una funzione che ci suggerisce che in futuro gli utenti potrebbero avere la possibilità di scegliere le scorciatoie per le loro applicazioni preferite.

In arrivo una nuova interessante feature per Google Chromecast con Google TV

Stando a quanto riportato da AndroidTV-Rumor su Twitter, infatti, nel nuovo firmware di Google Chromecast con Google TV c’è una funzione integrata che aggiunge una scorciatoia personalizzabile per la propria “App preferita”.

Questa nuova funzione è stata scoperta utilizzando un’app per la rimappatura dei pulsanti e un telecomando che non viene fornito con Google Chromecast con Google TV: ci riferiamo al telecomando G10, progettato da Google e usato su altri dispositivi. Inoltre, la feature in questione è stata individuata attraverso i pulsanti di scelta rapida di YouTube e Netflix incorporati in tale telecomando e che non funzionavano prima di questo aggiornamento.

In pratica, è stato attivato un pulsante “App preferita” con un’icona a due stelle all’interno dell’interfaccia di Google TV che presenta un aspetto quasi identico a quello che si vede quando si preme a lungo il collegamento YouTube su Chromecast (e che mostra tutte le app installate sul dispositivo).

Al momento inoltre non è chiaro se tale novità sia stata attivata dall’app di mappatura dei pulsanti personalizzata o se sia solo Chromecast a gestire meglio il telecomando G10.

Il fatto che tale menu sia stato tradotto anche in lingua francese potrebbe suggerire che si tratti effettivamente di una feature su cui il team di Google sta lavorando:

Probabilmente nelle prossime settimane ne sapremo di più. Basta avere un po’ di pazienza.