Dalle diverse Developer Preview di Android 12 abbiamo scoperto che Google sta lavorando ad alcuni cambiamenti per la UI generale del sistema, ma sembra che l’azienda abbia anche qualche piccola novità anche per quanto riguarda alcune applicazioni proprietarie.

Design minimal per Google Discover

Grazie ai colleghi di 9to5google scopriamo che Google Discover su Android 12 sta iniziando ad abbracciare la nuova UI che Google ha già reso disponibile sui dispositivi iOS – Google, ogni tanto, abbraccia una strategia un po’ particolare per il rilascio di alcune novità.

Le immagini sottostanti mostrano un importante cambiamento non solo per quanto riguarda la UI di Google Discover, ma anche nella presentazione degli articoli. Innanzitutto la nuova UI manda definitivamente in pensione la interfaccia a schede, dove ogni articolo veniva rappresentato come se fosse una carta. Google Discover, su Android 12, avrà un aspetto più minimal, con una separazione meno netta tra gli articoli mostrati e una rappresentazione più sintetica delle notizie.

Previous Next Fullscreen

Il titolo dell’articolo non viene più accompagnato da un’anteprima della notizia pubblicata, limitandosi adesso a mostrare l’immagine di copertina, il titolo, la testata e il logo. Il menu overflow, quello con i tre pallini, viene sostituito da una nuova icona al cui fianco trovano posto il comando rapido per la condivisione e il tasto a forma di cuore per apprezzare il contenuto di un articolo.

Come dicevamo la nuova UI di Google Discover è al momento limitata ad Android 12, ma vi terremo informati nel caso in cui dovesse sbarcare anche sulle versioni precedenti.