Dopo avervi parlato dell’aumento dei prezzi di Spotify per l’Europa e una collaborazione con Facebook, l’azienda ha svelato il rinnovamento della interfaccia relativa alla sezione “La tua libreria“. La nuova UI include alcune novità da tempo attese, come ad esempio l’arrivo di una nuova vista a griglia, filtri dinamici e in generale un sistema per accedere più facilmente alla propria musica.

Una UI più moderna e piacevole

“A partire da oggi, stiamo lanciando una nuova versione di La tua libreria a tutti gli utenti mobili di Spotify. Ora avrai un modo più semplice per esplorare facilmente la tua raccolta e trovare più velocemente la musica e i podcast salvati“, si legge nella nota. “Il design aggiornato della tua libreria e le funzionalità aggiunte ti consentiranno di dedicare meno tempo alla ricerca di contenuti e all’organizzazione della tua raccolta e più tempo a riscoprire la musica e i podcast che hai amato nel corso degli anni.”

Ecco le novità che saranno disponibili per gli utenti Spotify:

filtri migliorati per organizzare i brani per ordine alfabetico e non solo;

accedere più rapidamente alle migliori quattro playlist, album o podcast da fissare in alto in modo da raggiungerle più rapidamente;

filtri dinamici per trovare album, artisti, playlist e podcast.

L’azienda dichiara che l’aggiornamento è disponibile fin da subito sul Play Store, ma non manca di aggiungere che potrebbe impiegare qualche settimana prima di essere realmente disponibile. Potete scaricare l’aggiornamento tramite il badge del Play Store sottostante.