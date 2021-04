La famiglia Samsung Galaxy S21 raccoglie alcuni tra i migliori smartphone Android presenti sul mercato, ma purtroppo questo non ci libera dall’eventuale presenza di bug che possono compromettere un’esperienza utente altrimenti di primo livello.

Impossibile connettersi a WhatsApp

In questi ultimi giorni sembra che gli utenti muniti di Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, stiano andando incontro a gravi problemi circa l’utilizzo di WhatsApp con i client web e desktop. Nello specifico, come riportano numerosi utenti su Reddit e anche sul forum ufficiale della compagnia, sembra che in alcune circostanze non sia possibile ricevere e/o inviare messaggi con la nota applicazione di messaggistica.

Il bug in questione, sicuramente noto a chi è incappato in errori di connessione tra il proprio smartphone e il PC, recita: “Telefono non connesso. Assicurati che il tuo smartphone abbia una connessione Internet attiva.” Il motivo alla base di questo bug evidentemente molto fastidioso e che obbliga gli utenti a non poter sfruttare il client web/desktop di WhatsApp, potrebbe dipendere da una gestione troppo aggressiva dei consumi della One UI di Samsung.

Molti utenti hanno provato a reinstallare l’applicazione, disattivare la gestione dei consumi e addirittura riportare lo smartphone alle impostazioni di fabbrica senza alcun risultato. Per onestà intellettuale i dispositivi Samsung presenti in redazione non hanno mostrato lo stesso tipo di problema.