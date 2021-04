Il prezzo di vendita di uno smartphone varia a seconda di una lunga lista di variabili, ma a seguito del lancio di Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra 5G si è scoperto che il colosso sudcoreano ha fatto in modo di risparmiare parecchio sui costi di costruzione dei tre smartphone di fascia alta.

Ottimizzazione dei costi di produzione

Una ricerca condotta da Counterpoint Research avente come oggetto la valutazione BoM – Bill of Material, in inglese, e distinta base in italiano -, ha svelato che Samsung Galaxy S21 costa in media 200 dollari in meno rispetto alla serie Samsung Galaxy S20. Nella ricerca si sottolinea come l’azienda sia riuscita ad ottimizzare i costi di realizzazione fino al 13% in meno facendo utilizzo di più componenti realizzati internamente e rimuovendo anche accessori dalla confezione.

Prendendo in esame Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, il modello più costoso della nuova serie, si scopre che il valore BoM è pari a 533 dollari, ovvero il 7% in meno rispetto allo stesso modello dell’anno passato. Stessa cosa si può dire anche per Samsung Galaxy S21 e Samsung Galaxy S21+, rispettivamente il 12 e 13% in meno rispetto ai predecessori; anche l’utilizzo del processore proprietario Exynos 2100, ad esempio, ha permesso all’azienda di ridurre considerevolmente i costi di produzione.