Siete alla ricerca di uno smartphone 5G e non volete spendere troppo? Allora potreste considerare la nuova promozione Esselunga, che come Offerta Tech propone Samsung Galaxy A32 5G.

Samsung Galaxy A32 5G è la nuova Offerta Tech di Esselunga

Samsung Galaxy A32 5G è uno smartphone di fascia media lanciato in Italia a inizio febbraio 2021 a 299,90 euro, direttamente con la One UI 3.0 basata su Android 11. Il dispositivo può contare su display TFT Infinity-V da 6,5 pollici a risoluzione HD+ (270 ppi), SoC MediaTek Dimensity 720 octa core da 2 GHz, 4 GB di RAM, 128 GB di memoria interna (espandibile fino a 1 TB con microSD), quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 MP, ultra-grandangolare da 8 MP, macro da 5 MP e per la profondità da 2 MP e batteria da 5000 mAh (con ricarica rapida a 15 W). Non mancano sensore d’impronte laterale e NFC per i pagamenti in mobilità.

Samsung Galaxy A32 5G è in offerta da Esselunga al prezzo di 249 euro da oggi, 29 aprile, fino al 12 maggio 2021 (o fino a esaurimento scorte). Potete acquistare lo smartphone Android presso tantissimi punti vendita Esselunga, elencati a questa pagina. Non sono state comunicate le colorazioni disponibili, anche se è probabile che la promozione riguardi in particolare la versione più “classica”, la Awesome Black.

