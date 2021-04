Sembra che Xiaomi e Samsung stiano collaborando per lo sviluppo di un SoC basato sull’architettura ARM Cortex X2 e GPU Mali.

Secondo la fonte ARM deve ancora annunciare Cortex X2, ma la nuova architettura dovrebbe essere svelata entro la fine dell’anno. Anche Qualcomm dovrebbe adottare la nuova architettura v9 per i suoi imminenti SoC di punta, mentre Samsung potrebbe utilizzare i nuovi core anche per i suoi processori Exynos concorrenti.

Xiaomi e Samsung collaborano per produrre un SoC basato su Cortex X2 e Mali

Il rapporto aggiunge inoltre che Xiaomi cercherà di continuare a utilizzare le GPU ARM Mali per far fronte a una possibile penuria di unità.

Negli ultimi tempi molti produttori di smartphone Android si stanno orientando su chipset personalizzati. Google avrebbe lavorato su un SoC personalizzato “Whitechapel” per la sua imminente serie Pixel 6 che dovrebbe essere lanciata nell’autunno di quest’anno, ma anche Apple ha dirottato la serie Mac sul suo chip personalizzato.

Al momento questo rapporto non è ancora stato confermato dalle parti coinvolte, ma precedenti indiscrezioni hanno suggerito che Xiaomi è interessata a entrare nel business del silicio.

Un rapporto pubblicato da Nikkei Asia questo mese sottolinea che il colosso cinese ha aumentato in modo significativo le partecipazioni in almeno 34 società cinesi impiegate nello sviluppo di chip, incrementando anche la sua presenza in ulteriori 25 società focalizzate invece nella realizzazione di altri prodotti oltre ai semiconduttori.