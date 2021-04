Proseguono le offerte Samsung Dream Days di Unieuro, con tanti prodotti del marchio sud-coreano in promozione. Tra gli sconti più interessanti spiccano sicuramente due smartphone di fascia alta, ossia Samsung Galaxy S20 FE e Samsung Galaxy S21+ da 256 GB, proposti a cifre tentatrici.

Samsung Galaxy S20 FE e Samsung Galaxy S21+ in offerta da Unieuro

Le offerte di Unieuro sono valide online fino al 3 maggio 2021 o fino a esaurimento scorte e vedono protagonisti Samsung Galaxy S20 Fan Edition e Samsung Galaxy S21+ in versione 256 GB. Questi sono proposti a due dei migliori prezzi visti finora: il primo, pur non essendo nella variante 5G, infrange il “muro” dei 400 euro ed è in promozione a 399 euro, il secondo vede un ribasso di ben 330 euro rispetto al prezzo di listino (da 1129 a 799 euro) . Entrambi possono contare sulla spedizione gratuita (o sul ritiro in negozio, se preferite).

Samsung Galaxy S20 FE dispone di display AMOLED da 6,5 pollici Full-HD+, SoC Exynos 990 4G, 6-128 GB di memorie, tripla fotocamera posteriore (sensore principale grandangolare da 12 MP, ultra-grandangolare da 12 MP e telescopico da 8 MP) e batteria da 4500 mAh. Samsung Galaxy S21+ può invece contare su display AMOLED da 6,7 pollici Full-HD+, SoC Exynos 2100 con connettività 5G, 8-256 GB di memorie, tripla fotocamera posteriore (sensore principale da 12 MP, ultra-grandangolare da 12 MP e teleobiettivo da 64 MP) e batteria da 4800 mAh.

Se siete interessati all’acquisto di Samsung Galaxy S20 FE a 399 euro o di Samsung Galaxy S21+ 256 GB a 799 euro potete seguire i link qui sotto allo shop Unieuro: