Dopo il lancio di Sony Xperia 1 III, Xperia 5 III e Xperia 10 III, torniamo a parlare del colosso giapponese in quanto in queste ore vengono pubblicate in rete alcuni rumor per quanto riguarda un nuovo smartphone a cui l’azienda starebbe lavorando.

Si parla di uno smartphone di fascia media

Secondo le ultime informazioni relativa ad un post pubblicato dal leaker ZACKBUKS su Weibo, sembra che la compagnia stia lavorando al successore dello smartphone Sony Xperia Z Ultra lanciato ormai otto anni fa. Ricordando brevemente alcune delle caratteristiche tecniche dello smartphone di Sony, Xperia Z Ultra rappresentava il punto di riferimento del ramo mobile Sony grazie al display in 21:9 da 6,4 pollici, il processore Qualcomm Snapdragon 800 e una batteria molto capiente.

Di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia e da quel lontano 2013 non è mai stato più svelato un vero e proprio successore del modello sopracitato. Ebbene, sembra che l’azienda stia lavorando ad una nuova versione da posizionare all’interno della fascia media del mercato – del resto, almeno per i prossimi mesi, Sony Xperia 1 III e Sony Xperia 5 III rappresentano gli smartphone di fascia alta della compagnia.

Il nuovo smartphone non solo non dovrebbe montare un display da 21:9, ma il processore scelto potrebbe essere un MediaTek o Qualcomm di fascia media. Purtroppo non abbiamo a disposizione ulteriori informazioni su questo smartphone, ma torneremo sicuramente a parlarne non appena avremo maggiori dettagli su di esso.

