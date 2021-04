La maggiore collaborazione tra Samsung e Google ha come ricaduta una migliore integrazione di alcune applicazioni sviluppate dal colosso di Mountain View con la personalizzazione Android di Samsung. Il lancio della serie Samsung Galaxy S21, ad esempio, ha svelato una partnership con Google per quanto riguarda la presenza dell’applicazione Google Messaggi come app di default per la gestione degli SMS, ed in queste ore il team di sviluppo dell’app di Google ha svelato una piccola ma importante novità relativa alla UI.

Una UI più in linea con la One UI

Infatti, com’è possibile notare dall’immagine pubblicata dai colleghi di XDA e da alcuni utenti su Reddit, Google Messaggi abbraccia adesso una UI più in linea con le linee guida della One UI di Samsung. È possibile notare una interfaccia pensata per garantire pieno utilizzo anche con una mano sola, con la porzione superiore dell’applicazione occupata dal resoconto delle conversazioni non lette, e la parte inferiore con la barra di ricerca rapida e la lista di tutte le conversazioni a cui si sta partecipando.

Le informazioni pubblicate in rete svelano che la nuova UI è disponibile a partire dalla versione 7.9.051 dell’applicazione Google Messaggi, ma in realtà gli utenti su Reddit parlano anche di versioni meno aggiornate. Per tale motivo riteniamo che la disponibilità della UI sia legata ad un aggiornamento lato server, ma in ogni caso vi consigliamo di controllare la presenza di eventuali aggiornamenti cliccando il badge del Play Store sottostante.