Samsung Galaxy S21 5G è il modello più compatto ed economico dell’ultima serie di punta del produttore sudcoreano e, in quanto tale, suscita inevitabilmente l’interesse di appassionati e addetti ai lavori, come il team di DxOMark, che ne ha messo alla prova il comparto audio.

Insomma, dopo averne già saggiato la qualità delle fotocamere anteriore e posteriori, la nota testata ha complettato il trittico di test aventi ad oggetto Samsung Galaxy S21 5G.

DxOMark Audio: Samsung Galaxy S21 5G è valido, ma non esalta

Il modello oggetto del test di DxOMark è quello con SoC Exynos 2100 (qui il nostro confronto con Qualcomm Snapdragon 888 e Apple A14 Bionic), dunque lo stesso acquistabile in Italia.

Dal punto di vista della scheda tecnica, il comparto audio di Samsung Galaxy S21 5G è esattamente lo stesso dei fratelli maggiori Samsung Galaxy S21+ 5G e Samsung Galaxy S21 Ultra 5G.

Ecco comprende: speaker stereo messi a punto da AKG; le tecnologie audio surround Dolby Atmos, con Dolby Digital e Dolby Digital Plus; il supporto alla funzione Dual Audio, che permette di collegare contemporaneamente più device Bluetooth; la funzione di registrazione zoom-in coi tre microfoni.

Dal momento che tra i tre modelli non ci sono differenze tecniche e che quello di punta Samsung Galaxy S21 Ultra era già stato testato a fondo, la prova audio di Samsung Galaxy S21 è stata svolta in maniera completa, ma presentata in maniera molto più sintetica.

D’altronde il punteggio ottenuto, 70, è esattamente lo stesso del fratello maggiore ed è corredato dallo stesso giudizio: il comparto audio di Samsung Galaxy S21 5G garantisce performance solide sotto tutti i punti di vista, ma non è da riferimento (avete visto chi è il migliore al momento?) e non regala particolari sorprese.

