Continua il lavoro di OnePlus per aggiornare i suoi dispositivi e proprio oggi è stato rilasciato un altro aggiornamento software per i possessori di OnePlus Nord, iscritti al programma Open Beta di OxygenOS, aggiornamento che porta con sé miglioramenti a livello di performance e nuove funzioni.

OxygenOS Open Beta 5 per OnePlus Nord

L’aggiornamento in questione hanno un peso di circa 200-250 MB e si riferiscono, più in particolare, a OxygenOS Open Beta 5 rilasciata per OnePlus Nord. Il changelog completo spiega, in effetti, quali sono stati gli interventi effettuati dagli ingegneri OnePlus per migliorare la precedente versione del firmware e risolvere i vari bug che affliggevano il dispositivo. Da segnalare che sono stati risolti i problemi che riguardavano la copia di file su chiavette OTG ed è stata incrementata la velocità di navigazione su rete Wi-Fi. Vediamo, però, le altre novità:

Changelog

Sistema Risolti bug generali Migliorata la capacità di rilevare la rete Wi-Fi Migliorata la velocità della connessione Wi-Fi

File Manager Risolto il problema di visualizzazione anomala dello schermo durante la copia dei file su OTG

Fotocamera Risolto il problema per cui l’anteprima poteva essere visualizzata in modo anomalo nella modalità Nightscape Tripod Risolto il problema per cui la fotocamera non rispondeva quando si impostava la foto del profilo in Contatti Risolto il problema dei drop di fotogrammi con i video ripresi dalla fotocamera



L’aggiornamento per OnePlus Nord è in fase di roll out, per cui, a patto che abbiate aderito al programma di beta testing, vi basterà attendere l’arrivo dell’OTA sul vostro smartphone. In ogni caso, potete provare a forzare il download andando in Impostazioni > Info sul dispositivo > Aggiornamenti software.

