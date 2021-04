Con un numero sempre maggiori di cittadini americani ormai vaccinati, cresce la quantità di persone che stanno programmando di spostarsi per visitare una città o un altro stato dopo più di un anno di restrizioni. Per tale motivo, Google, in queste ore svela alcune importanti novità pensate per rendere tali spostamenti più sicuri e garantire ai cittadini di conoscere a priori tutte le informazioni più importanti prima di partire.

Viaggiare informati e in sicurezza

La prima importante novità presentata da Google riguarda le indicazioni di sicurezza ed eventuali restrizioni di viaggio per via del Covid-19. Ogni stato abbraccia indicazioni di sicurezza differenti e spesso può essere complicato rispettare norme vigenti così differenti: per tale motivo, durante la pianificazione di un nuovo viaggio, è possibile chiedere a Google di mostrare gli avvisi relativi alle eventuali restrizioni e regolamenti anti-Covid-19 presenti nel paese di arrivo, come ad esempio la necessità di rispettare un periodo di quarantena.

La seconda importante novità riguarda invece il pannello “Esplora” disponibile all’interno del portare di Google per la pianificazione dei viaggi. Oltre a mostrare i voli disponibili per spostarsi verso la destinazione prefissata, adesso vengono mostrare anche le informazioni utili per chi sta programmando di muoversi in macchina.

Infine, su Google Maps arrivano nuove feature per quanto riguarda i viaggi in strada. Dal sito di Maps è possibile impostare la posizione di partenza e di arrivo e selezionare tutte le tappe che si vogliono per visitare parchi, scovare punti di ristoro e pernottare negli hotel presenti lungo il tragitto.

Le feature annunciate calzano a pennello considerando l’importante incremento circa le domande di viaggi sulla propria piattaforma.