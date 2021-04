Dagli smart speaker alle soundbar, Google Assistant ha un ruolo fondamentale su tanti dispositivi così come Android TV è pre-installato su diversi tipi di device, come smart TV e set-top box.

Ebbene, in futuro queste categorie potrebbero fondersi sempre più di frequente in un unico prodotto, ossia in un set-top box basato su Android TV e che funge anche da smart speaker con l’immancabile supporto di Google Assistant.

Mettere Android TV e Google Assistant in un unico prodotto non è certo una novità ma fino a oggi, se è vero che quasi tutti i dispositivi Android TV possono contare sull’assistente del colosso di Mountain View integrato, solitamente richiedono per la sua attivazione l’utilizzo di un apposito pulsante dedicato sul telecomando: in pratica, non sono completamente controllati dalla voce come invece avviene per gli smart speaker.

Un’eccezione è rappresentata dalla soundbar JBL Link Bar, che può vantare microfoni a campo lontano per il supporto all’attivazione vocale di Google Assistant e una porta HDMI per il collegamento alla TV, in modo che possa fungere da set-top box Android TV.

Ecco il nuovo smart speaker FPT Play Box S

Nelle scorse ore SEI Robotics ha annunciato una nuova soluzione che metterà insieme i punti di forza di Android TV e degli altoparlanti intelligenti: stiamo parlando di FPT Play Box S, device definito come “il primo smart speaker con Android TV”.

Dotato di un design che ricorda quello degli smart speaker con Google Assistant, seppur di dimensioni più generose, FTP Play Box S è animato da un processore Amlogic S905X3 (stranamente si tratta di un SoC che non supporta il codec video AV1) e può contare su 2 GB di RAM, 16 GB di memoria integrata e 2 microfoni per rilevare il comando di attivazione vocale.

FTP Play Box S dovrebbe essere venduto soltanto in Vietnam ma se tale dispositivo ha stuzzicato la vostra curiosità potete trovare il sito ufficiale seguendo questo link.