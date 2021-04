A poco più di un mese dalla presentazione ufficiale arriva sul mercato Black Shark 4, il nuovo smartphone da gaming della compagnia cinese alle cui spalle c’è anche Xiaomi. Da oggi, e fino a venerdì 30 aprile, potete approfittare della promozione di lancio preparata da AliExpress e dallo store ufficiale, con la possibilità di portarlo a casa a un ottimo prezzo.

Schermo ultra responsivo a 144 Hz

Uno dei requisiti fondamentali per poter giocare con uno smartphone è la presenza di uno schermo con un refresh rate molto elevato e su questo Black Shark 4 non scherza. Il suo pannello E4 AMOLED prodotto da Samsung, con diagonale di 6,67 pollici, ha una frequenza di refresh di 144 Hz, con la possibilità per l’utente di abbassare la frequenza a 60.90.120 Hz per ridurre i consumi.

Allo stesso tempo però Black Shark 4 implementa una frequenza di campionamento dello schermo touch di 720 Hz, che permette di avere un ritardo di appena 8.3 millisecondi nel rilevamento dell’input per un’esperienza di gioco più fluida e responsiva. State giocando a uno shooter in prima persona e avete abilitato lo zoom 8X? Nessun problema, la sensibilità dello schermo di Black Shark 4 vi permetterà una precisione senza precedenti.

Previous Next Fullscreen

Ricarica a 120 watt

La batteria da 4.500 mAh, abbinata alla piattaforma Snapdragon 870, permette di raggiungere una buona autonomia, ma una lunga sessione di gioco ridurrà inevitabilmente il tempo di utilizzo. Nessun problema però, visto che con la ricarica ultra rapida a 120 watt vi basteranno meno di 20 minuti per una ricarica completa della batteria.

Nella confezione di vendita troverete però un caricabatterie da 67 watt, che vi permetterà di ripristinare la carica della batteria in circa 25 minuti. per approfittare della massima potenza di ricarica dovrete acquistare separatamente il caricabatterie a 120 watt.

Pop-up magnetico

Una delle funzioni più interessanti è rappresentata dai trigger dorsali magnetici, che fuoriescono con una leggera pressione. Grazie a Shark Space è possibile configurare il funzionamento di entrambi i trigger, così da poter contare su un controllo più preciso per il gioco. E quando non dovete giocare i due pulsanti scompaiono nella scossa, risultando di fatto invisibili.

Promozione di lancio

Per festeggiare il lancio dei nuovo smartphone da gaming, Blackshark ha preparato una promozione di lancio, sullo store ufficiale europeo e su AliExpress. Partiamo dallo store ufficiale, dove la versione da 8-128 GB di Black Shark 4 è in vendita a 499 dollari, mentre quella da 12-256 GB è disponibile a 599 dollari. Per i primi 100 ordini in regalo una cover fluorescente e un dissipatore di calore. Trovate i nuovi prodotti a questo indirizzo.

Più articolata, ma più vantaggiosa, la promo su AliExpress. Grazie a una serie di coupon, che possono essere cumulati, potete risparmiare quasi 80 euro rispetto al prezzo di listino, che parte comunque da 377 euro per la versione 6-128 GB e sale a 443 euro per la 8-128 GB disponibile anche nei magazzini europei. Per i primi 200 ordini in regalo un case fluorescente, per i primi 300 anche Black Shark Gaming Finger Sleeves.

Ricordate che i coupon indicati qui sotto sono limitati, per cui alcuni potrebbero non funzionare. Ricordate inoltre che la promozione è valida solo fino al 30 aprile. Ecco dunque codici e sconti applicati:

FASTAPR4 4 euro di sconto su un ordine da 40 euro

4 euro di sconto su un ordine da 40 euro FASTAPR8 8 euro di sconto su un ordine da 80 euro

8 euro di sconto su un ordine da 80 euro FASTAPR12 12 euro di sconto su un ordine da 120 euro

12 euro di sconto su un ordine da 120 euro FASTAP18 18 euro di sconto su un ordine da 200 euro

18 euro di sconto su un ordine da 200 euro FASTAPR25 25 euro di sconto su un ordine da 250 euro

25 euro di sconto su un ordine da 250 euro FASTAPR012 12 euro di sconto su un ordine da 100 euro

Potete acquistare Black Shark 4 visitando questa pagina e scegliendo i magazzini europei per tempi di spedizione ridotti. Ricordate infine che a partire dal 7 maggio Black Shark 4 sarà disponibile anche su Amazon.

Informazione Pubblicitaria