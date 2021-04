Il mercato delle cuffie true wireless è costituito da un gran numero di prodotti spalmati su diverse fasce di prezzo. Se, ad esempio, le AirPods di Apple sono quelle più popolari, esistono tantissimi altri modelli altrettanto validi da poter acquistare in offerta.

Cancellazione del rumore e molto altro

Se siete alla ricerca di cuffie true wireless di qualità con il supporto alla cancellazione attiva del rumore, in queste ore il modello Soundcore Liberty Air 2 Pro di ANKER è in offerta su Amazon al prezzo di 99,99 euro invece di 129,99 euro.

Le cuffie TWS presentano driver da 11 millimetri con tecnologia PureNote, una soluzione che tramite l’utilizzo di dieci nano strati è in grado di offrire un’ottima esperienza di ascolto con la cancellazione del rumore attiva. Oltre alle diverse modalità pensate per massimizzare l’esperienza di ascolto, le cuffie Soundcore Liberty Air 2 Pro offrono 7 ore di autonomia (si arriva a 26 ore con il case di ricarica), ben nove set di gommini in confezione e tante feature per personalizzare l’esperienza di ascolto tramite l’applicazione mobile.

Se volete scoprire qualcosa in più delle cuffie true wireless prima di lanciarvi nell’acquisto, vi consigliamo di leggere la nostra recensione Soundcore Liberty Air 2 Pro così da farvi un’idea migliore sul dispositivo.

