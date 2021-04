Sono ormai diversi mesi che il team di sviluppo di Samsung ci ha abituati al rilascio anticipato delle patch di sicurezza, come ad esempio quello relativo alle patch di sicurezza di maggio in rilascio proprio in queste ore. Ebbene alcuni utenti che hanno già installato il sopracitato update stanno lamentando la comparsa di un problema piuttosto grave e fastidioso.

Google Pay ha smesso di funzionare

Sembra che gli smartphone della serie Samsung Galaxy S21 muniti delle patch di sicurezza di maggio, abbiano gravi problemi circa l’utilizzo di Google Pay. Le informazioni pubblicate in rete indicano che gli utenti interessati da questo bug non riescono più ad utilizzare il sistema di pagamenti contactless realizzato da Google, di fatto lasciando gli utenti senza possibilità di sfruttare le carte immagazzinate su Google Pay per concludere gli acquisti.

Fortunatamente, però, al momento della stesura della news sembra che il bug in questione abbia interessato solo una piccola percentuale degli utenti che hanno installato le patch di sicurezza di maggio. Questo può dipendere dal fatto che la maggioranza degli utenti muniti degli smartphone della serie Samsung Galaxy S21 non hanno ancora ricevuto la notifica di aggiornamento OTA.

In attesa di capire meglio l’evolversi della situazione e magari attendere anche una nota da parte di Samsung, forse è il caso di attendere prima di scaricare e installare le patch di sicurezza di maggio.