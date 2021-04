TIM prepara le nuove offerte xTe 10 M New, xTe 50 M New e xTe 30 X New

In vista dell’imminente mese di maggio 2021, TIM, uno dei maggiori operatori nazionali di telefonia fissa e mobile, sta preparando una nuova selezione di offerte rivolte ai già clienti, nella fattispecie TIM xTe 10 M New, TIM xTe 50 M New, TIM xTe 30 X New, con prezzi che partiranno da 7,99 euro al mese.

Nei giorni scorsi vi avevamo parlato di TIM essenzialmente per la nuova opzione Vero 5G e per le nuove offerte relative agli smartphone 5G, incluso il nuovissimo ed estremo Xiaomi Mi 11 Ultra 5G (qui la nostra anteprima dopo 24 ore).

Oggi, invece, scopriamo in dettaglio tre offerte che tra pochi giorni entreranno a far parte del listino dell’operatore.

Offerte TIM xTe 10 M New, TIM xTe 50 M New, TIM xTe 30 X New: info e costi

Partiamo con il dire che si tratta di tre offerte ad personam, in quanto tali attivabili soltanto dai clienti raggiunti da proposte commerciali dedicate via SMS, MyTIM, Area Fai Da Te, IVR 40916 e Servizio clienti 119.

Tutte e tre, inoltre, prevedono la fruizione di video in SD (qualità standard) a meno che non siano presenti altre offerte dati sulla stessa linea abilitate alla qualità HD. Tutte, naturalmente, sono sfruttabili anche in Roaming UE e nel Regno Unito.

Accantonate queste premesse, ecco tutti i dettagli delle tre offerte: