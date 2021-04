In virtù di un nuovo test portato avanti dal colosso di Mountain View, per alcuni utenti Google Pixel nelle ultime ore è apparsa l’icona di Google Lens nella barra di ricerca di Pixel Launcher a fianco di quella dedicata a Google Assistant.

Ricordiamo che la barra di ricerca di Google su Pixel Launcher è una soluzione molto utilizzata dai possessori di uno smartphone Google Pixel e uno dei suoi punti di forza è rappresentato proprio dall’icona di Google Assistant, che garantisce allo stesso tempo rapidità e semplicità.

Google Lens acquista importanza su Pixel Launcher

Nelle scorse ore alcuni utenti hanno notato una modifica a tale barra di ricerca di Pixel Launcher: accanto all’icona di Google Assistant, infatti, è stata aggiunta quella di Google Lens e, ovviamente, se questo pulsante viene toccato si avvia direttamente la relativa applicazione (così come avviene se si tocca il pulsante Lens nella barra di ricerca principale dell’app Google).

Al momento non è chiaro quanto sia diffuso questo test (lo staff di 9to5Google ha riscontrato la presenza della nuova icona di Google Lens sulla barra di ricerca di Pixel Launcher solo su un dispositivo con Android 12 Developer Preview) ma è probabile che a breve l’icona venga implementata su tutti i dispositivi Google Pixel.

Se si considera che il team di Google sta testando da un po’ di tempo delle modifiche grafiche all’interfaccia del feed di Google Discover su Android 12, è normale ritenere che anche questa piccola novità rientri tra quelle studiate per la prossima versione del sistema operativo mobile del colosso di Mountain View.

Si tratta dell’ennesimo step del processo di integrazione di Google Lens in Android (e in particolare sugli smartphone Google Pixel) e della conferma che il colosso statunitense ha in progetto di rendere tale servizio sempre più centrale nel suo ecosistema.

Potrebbe interessarti anche: la recensione di Google Pixel 5