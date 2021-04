Google Assistant non solo è in grado di rispondere ad una quantità infinita di domande e controllare quasi ogni aspetto del vostro smartphone o dei dispositivi per la smart home disponibili in casa, ma può anche facilitare la lettura di articoli sul web tramite un apposito comando.

Piccole migliorie per la nuova UI

Infatti, utilizzando la parola chiave “Ok Google, leggi l’articolo“, l’assistente digitale di Google inizia a leggere l’articolo e mostra una UI utile ad esempio per gestire la velocità di lettura. In queste ore un utente si è accorto della presenza di una nuova interfaccia per quanto riguarda la funzione di Google Assistant.

Come sottolineano i colleghi di Android Police, la nuova UI non è da considerarsi come un cambiamento epocale, come del resto è ben visibile nelle immagini sottostanti relative alla precedente versione della interfaccia. Il tasto play abbraccia un design più minimal abbandonando la colorazione blu, mentre i tasti di controllo rapido della velocità di lettura si spostano verso l’estremità destra inferiore.

L’aggiornamento del tool di Google Assistant non è disponibile sugli smartphone presenti in redazione, probabilmente perché non ancora interessati dall’allineamento dei server Google. Potete controllarne la disponibilità anche voi utilizzando la keyword indicata poco più su ricordandovi però di controllare l’eventuale presenza di aggiornamenti software tramite il badge del Play Store sottostante.