Bedo Adaptive Icon Pack è un’applicazione che offre la possibilità di personalizzare smartphone e tablet Android con un pacchetto di icone adattive che seguono il nuovo linguaggio di design di Google.

L’icon pack include oltre 750 icone suddivise per categoria che è possibile visionare in anteprima, cercare tramite ricerca testuale e filtrare in base alla loro forma. Le categorie disponibili sono New, Google, Brand, Dark, Light, Generic, Old, System e Misc.

L’app mette a disposizione anche lo strumento di richiesta icone e tramite le impostazioni è possibile personalizzare l’aspetto dell’interfaccia dell’app, la modalità scura, le animazioni, le notifiche e altro.

Bedo Adaptive Icon Pack è stato testato per funzionare con i launcher custom Rootless Pixel, Lawnchair v2, Hyperion, Nova e POCO, tuttavia quest’ultimo richiede Android 10 per modificare la forma dell’icona nelle impostazioni di sistema.

Bedo Adaptive Icon Pack è disponibile per Android al prezzo di € 0,99 senza acquisti in-app e chiede le autorizzazioni per l’accesso alle informazioni sulla connessione Wi-Fi e a foto, elementi multimediali.

A seguire trovate il video dimostrativo e il badge per raggiungere la pagina dell’applicazione nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 5.0 o versioni successive.

