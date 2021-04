WINDTRE continua la feroce offensiva per conquistare nuovi clienti e oggi ha deciso di mettere a disposizione di coloro che attivano una delle offerte Smart Pack & Go l’acquisto rateale di Samsung Galaxy S21 e Samsung Galaxy S21+, disponibili a partire da 32,99 euro al mese.

WINDTRE Smart Pack & Go a partire da 8,99 euro al mese

Qualora non conosceste le suddette offerte, vi segnaliamo che WINDTRE Smart Pack & Go Flash+ prevede minuti illimitati e 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 GB di traffico internet a 8,99 euro al mese addebitato su metodo di pagamento più smartphone a scelta nel listino dedicato, tra cui, da oggi, Samsung Galaxy S21 e Galaxy S21+. L’offerta è però disponibile solo per i nuovi clienti che provengo da Iliad, Fastweb, Poste Mobile, CoopVoce, DIGI Mobil, Noitel, Optima Mobile e altri operatori virtuali (esclusi LycaMobile, Kena Mobile, ho. Mobile e ovviamente Very Mobile).

Invece, WINDTRE Smart Pack & Go Ultra+ include minuti illimitati e 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 GB di traffico dati a 10,99 euro al mese addebitato su metodo di pagamento più smartphone a scelta nel listino dedicato, tra cui, da oggi, Samsung Galaxy S21 e Galaxy S21+. Le due tariffe dedicate all’acquisto di uno tra gli smartphone della serie S21 non prevedono alcun contributo iniziale se non il costo di 4,99 euro per l’attivazione della rateizzazione. Peraltro, è previsto l’acquisto dello smartphone desiderato, qualora lo preferiste, anche tramite un finanziamento.

E’ bene precisare che, anche attivando una delle offerte Smart Pack & Go, viene attivato automaticamente sulle nuove SIM WINDTRE il piano tariffario New Basic, che di regola prevede un costo di 4 euro al mese. Tale importo, tuttavia, non viene addebitato finché l’offerta principale resta attiva.