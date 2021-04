Quest’anno si è parlato molto delle modifiche ai Termini di servizio di WhatsApp, che tra meno di un mese diventeranno operative per tutti gli utenti di questo popolare servizio di messaggistica istantanea multipiattaforma.

Di recente il team di sviluppatori di WhatsApp ha implementato un nuovo avviso per ricordare agli utenti Android e iOS che sono state apportate delle modifiche ai Termini di servizio, con l’invito ad accettarle per chi non lo avesse ancora fatto.

In tanti si sono preoccupati per la notizia delle modifiche apportate ma c’è davvero qualcosa di cui avere paura?

Cosa c’è da sapere sui nuovi termini di servizio di WhatsApp

La cosa più importante resta la sicurezza e i messaggi privati, inviati ad amici e familiari, continueranno a essere protetti da un sistema di crittografia end-to-end e non potranno essere letti dai team di WhatsApp e Facebook né condivisi con altre aziende.

Nel caso in cui si stesse conversando con un account Business, invece, la conversazione potrebbe essere gestita attraverso soluzioni fornite da terze parti e con salvataggio sul cloud e alcuni dei dati degli uetnti potrebbero essere sfruttati per annunci mirati sulla piattaforma social ma in tal caso saranno avvisati attraverso un apposito contrassegno, come ad esempio quello che segue:

Sebbene le modifiche riguardino gli account aziendali, il team di WhatsApp specifica che devono essere accettate da tutti gli utenti, in quanto anche quelli privati possono interagire con essi.

E se temete che i dati relativi a indirizzo IP e posizione possano essere usati per fini pubblicitari (ossia per eventuali annunci mirati da visualizzare su Facebook) potete stare tranquilli: il team di WhatsApp, infatti, ci tiene a sottolineare che queste informazioni vengono elaborate per mantenere al sicuro gli account e non sono usate per altri fini.

In pratica, le modifiche riguardano soltanto gli account Business che utilizzano provider cloud e negozi Facebook e coloro che dovessero avere ancora qualche dubbio al riguardo possono limitarsi a non chattare con questo tipo di account.

