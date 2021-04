Vodafone GigaNetwork 5G: il punto della situazione a fine aprile 2021

Mentre il mese di aprile 2021 si avvia alla conclusione, è giunto il momento di fare il punto della situazione sulla Vodafone GigaNetwork 5G in Italia.

Come vi avevamo già raccontato agli inizi del mese, ad aprile Vodafone ha ufficializzato la disponibilità dei propri servizi di rete 5G in altre venti città italiane. Per quanto in alcune di esse la copertura fosse già attiva, l’operatore ha preferito annunciarla in modo ufficiale.

Pertanto, il 5G di Vodafone è ora disponibile per i privati cittadini, le imprese e la PA anche a: Genova, Bergamo, Brescia, La Spezia, Monza, Novara, Verona, Padova, Parma, Rimini, Trento, Trieste, Venezia, Firenze, Cagliari, Prato, Palermo, Bari, Catania e Reggio Calabria.

Questo percorso di crescita, figlio di importanti investimenti effettuati dall’operatore rosso, si inserisce nel solco della trasformazione digitale del nostro Paese e persegue l’ambizioso obiettivo di offrire la migliore esperienza 5G in Italia. In questa prospettiva va inquadrata anche l’importante partnership stretta con Ericsson di cui vi abbiamo parlato in tempi non sospetti.

Vodafone, inoltre, sta lavorando a soluzioni 5G commerciali per i primi clienti Business e a coperture dedicate nel contesto della digitalizzazione delle imprese e lo sta facendo forte dell’esperienza maturata con la sperimentazione condotta a Milano con 41 progetti in 7 ambiti diversi (dalla sanità all’industria, passando per mobilità e sicurezza).

In aggiunta a questo, nel corso del mese c’è stato il lancio di GameNow, la nuova piattaforma di cloud gaming dell’operatore che sfrutta la GigaNetwork 5G.

Questo senza dimenticare che Vodafone ha vinto due bandi promossi dal Ministero dello sviluppo economico in tema di sperimentazione 5G e che i relativi progetti verranno realizzati su rete commerciale:

a Genova – con Comune di Genova, AMT di Genova, CNR, Leonardo e Start4.0 – in tema di Smart Mobility;

a Catanzaro – con Comune di Catanzaro, Provincia di Catanzaro, Università degli Studi “Magna Graecia”, consorzio Biotechnomed e diverse startup innovative locali – per arricchire la fruizione di musei e strutture espositive.

