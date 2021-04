Uno degli aspetti sui quali i produttori di smartphone puntano in maniera sempre più insistente è il comparto fotografico, diventato ormai una delle componenti fondamentali, soprattutto per quanto riguarda i dispositivi di fascia alta. Oggi vi riportiamo i rumor su tre smartphone, in lavorazione presso altrettanti produttori, che propongono tre soluzioni molto diverse tra di loro.

HONOR e i 50 megapixel

Secondo le indiscrezioni pubblicate su Weibo da Master Lu, HONOR starebbe lavorando al suo nuovo flagship, HONOR 50 Pro+, caratterizzato dalla presenza di una scheda tecnica di altissimo livello. Si parte da uno schermo 2K da 6,79 pollici e refresh a 120 Hz e doppia fotocamera punch hole, Snapdragon 888 affiancato da RAM di tipo LPDDR5 e memorie UFS 3.1.

Per quanto riguarda la batteria di parla di una unità da 4.400 mAh con ricarica cablata a 66 watt e ricarica wireless a 50 watt, oltre alla certificazione IP68 per la resistenza ad acqua e polvere. Per quanto riguarda la fotocamera principale HONOR avrebbe deciso di puntare su quattro sensori, con il principale da 50 megapixel abbinato a un ultra grandangolare da 13 megapixel, uno zoom da 8 megapixel e un sensore di tipo ToF per la profondità di campo.

Nella parte frontale invece dovrebbe trovare posto un sensore da 32 megapixel al quale si affiancherebbe un sensore da 8 megapixel, ma per il momento non ci sono conferme ufficiali. La presentazione della serie HONOR 50 dovrebbe avere luogo nel mese di maggio, quindi è probabile che nei prossimi giorni avremo nuove anticipazioni in merito.

Nokia punta sui 108 megapixel

Dal canto suo Nokia starebbe lavorando a un nuovo smartphone con cinque fotocamere posteriori, l’ideale successore di Nokia 9 Pure View, destinato a finire nella fascia media del mercato. Lo smartphone dovrebbe in ogni caso prendere il posto di Nokia 8.3 5G, ma in seguito al nuovo corso del brand finlandese dovrebbe chiamarsi Nokia X50.

Secondo i rumor che stanno circolando in Rete il nuovo smartphone dovrebbe avere uno schermo Pure Display V4 da 6,5 pollici con risoluzione QHD+ e refresh a 120 Hz e potrebbe utilizzare lo Snapdragon 775G, non ancora annunciato da Qualcomm. Nokia X50 dovrebbe inoltre poter contare su una batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida a 22,5 watt.

Per quanto riguarda la fotocamera posteriore a cinque elementi, Nokia dovrebbe puntare su un sensore principale da 108 megapixel, affiancato da un sensore ultra grandangolare, un sensore di profondità, un macro e uno zoom ottico. Il tutto con l’aiuto delle ottiche ZEISS e della tecnologia OZO Audio, per un comparto multimediale di qualità.

Xiaomi esagera con 200 megapixel

Se HONOR e Nokia non stanno lavorando a soluzioni rivoluzionarie, almeno sulla carta, Xiaomi sembra pronta a esagerare e secondo quanto afferma il leaker cinese Digital Chat Room starebbe già lavorando a uno smartphone con sensore principale da 200 megapixel, che rappresenterebbe un nuovo record nel settore della telefonia mobile, visto che al momento attuale il sensore più grande raggiunge i 108 megapixel.

Il nuovo sensore dovrebbe essere realizzato da ISOCELL, una delle compagnie di Samsung, ma al momento non ci sono molti dettagli in merito. Lo stesso colosso sud coreano potrebbe impegnare il sensore da 200 megapixel per la serie Galaxy S22 in arrivo nel 2022 ma anche in un nuovo dispositivo pieghevole.

Difficile dire quale sia il modello che sta sviluppando Xiaomi, visto che la serie Mi 11 sembra al completo e anche il pieghevole Mi MIX Fold non dovrebbe avere un successore nell’immediato. Ne sapremo comunque di più nel corso delle prossime settimane, continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti sulle novità di cui vi abbiamo parlato oggi.