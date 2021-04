A pochi giorni dal rilascio della versione stabile di Google Chrome 90, il noto browser è già pronto a nuove funzioni che saranno introdotte con la versione 91, è già disponibile nel canale beta. Oltre alla possibilità che arrivi uno strumento per tracciare i prezzi in tempo reale, che Google in “una prossima versione”, ci sono due novità che vedremo per certo con il nuovo aggiornamento.

Clipboard e form

Partiamo con la clipboard in sola lettura per la versione desktop di Chrome 91, che permetterà di utilizzare i classici comandi Ctrl+C e Ctrl+V per allegare file a una mail, invece di utilizzare il drag e drop. Attualmente la funzione è disponibile su Chrome 91 beta ma deve essere attivata tramite la flag Clipboard filenames.

Una volta abilitata la flag sarà possibile utilizzare le scorciatoie da tastiera per copiare e incollare i file, indipendentemente dal sistema operativo su cui gira il browser. Con Google Chrome 91 arriverà anche un aggiornamento all’interfaccia dei controlli nei form, grazie alla collaborazione con Microsoft che permetterà di avere una migliore accessibilità e supporto agli schermi touch, un supporto avanzato alla modalità scura e altri miglioramenti.

Tra le altre novità in arrivo segnaliamo inoltre Origin Trials, che consentirà agli sviluppatori di testare nuove funzioni e di ottenere un feedback da parte degli utenti, una nuova interfaccia per GravitySensor, SharedArrayBuffer per le piattaforme desktop, miglioramenti per l’API File System Access e molto altro. Per maggiori dettagli su tutte le novità in arrivo vi rimandiamo a questa pagina su Chromium Blog.