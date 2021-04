Avete scelto Samsung Galaxy A52 come vostro prossimo smartphone? Allora è arrivato il momento di metterlo a carrello perché su Amazon ha appena raggiunto un nuovo minimo storico di prezzo grazie all’offerta corrente più l’ulteriore coupon sconto del valore di 20 Euro.

Samsung Galaxy A52 rappresenta in tutto e per tutto la nuova fascia media di Samsung, un dispositivo arrivato sul mercato a inizio Aprile al prezzo di listino di 379 Euro ma che nel giro di poche settimane è crollato vertiginosamente tanto da diventare subito un miglior acquisto. All’interno ha il processore Qualcomm Snapdragon 720 che offre buone performance e consumi ridotti, frontalmente ha un ampio display Amoled di qualità, è uno dei pochi dispositivi in commercio ad essere persino impermeabile e l’interfaccia Samsung One UI su base Android 11 garantisce completezza in termini di funzionalità. Insomma, come lo abbiamo definito nella nostra recensione di Samsung Galaxy A52, è decisamente lo smartphone più equilibrato sotto i 350 Euro.

Super offerta Amazon + couopn sconto per Galaxy A52

La buona notizia è che adesso è possibile portarselo a casa con uno sconto totale di ben 100 Euro rispetto al prezzo di listino perché attualmente Amazon lo offerta a 296,51 Euro invece di 379 Euro ma, col coupon sconto GALAXY20 da inserire in fase di pagamento, è possibile far scendere ulteriormente il suo prezzo a 276,51 Euro raggiungendo così un minimo storico di prezzo quasi impensabile fino a pochi giorni fa.

➡️ Acquistalo su Amazon a 276,51 Euro invece di 379 Euro, col coupon sconto GALAXY20

Le scorte potrebbero terminare presto di conseguenza qualora foste interessati il nostro consiglio è di approfittarne; al momento è disponibile a questo prezzo esclusivamente la variante White.

Altrimenti potreste valutare la variante di Galaxy A52 con connettività 5G.