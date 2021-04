Negli ultimi tempi il team di Google Maps ha rilasciato diversi aggiornamenti per i dispositivi basati su Android e Android Auto e aprile è stato un mese piuttosto indaffarato per gli sviluppatori di questa popolare soluzione, con una decina di update tra versioni stabili e beta.

Tante novità per Google Maps nel mese di aprile

Allo stato attuale, la versione più recente di Google Maps beta è la 10.66.1 (l’ultima beta di marzo era la versione 10.64.1) mentre nel canale stabile l’ultima versione disponibile dell’applicazione per Android è la 10.65.2 (l’ultima release di marzo era la versione 10.63.0).

In sostanza, il colosso di Mountain View sta lavorando senza sosta per migliorare l’esperienza offerta da Google Maps su tutti i fronti e, sebbene gli sviluppatori non abbiano fornito dettagli sulle novità su cui si stanno impegnando così duramente, alcune di esse sono comunque emerse.

Una delle novità più importanti è senza dubbio rappresentata dalla Modalità di Guida con Google Assistant, feature che la scorsa settimana è stata lanciata in alcuni Paesi (Australia, Gran Bretagna, Irlanda, India e Singapore) con il supporto della lingua inglese. Ricordiamo che si tratta della soluzione studiata dal colosso statunitense per garantire agli utenti un’interfaccia semplificata per avere accesso immediato a telefonate, messaggi e applicazioni musicali, il tutto riducendo al minimo le distrazioni dalla strada.

Un’altra importante novità è quella che riguarda l’algoritmo per i tragitti: il team di sviluppatori di Google, infatti, ha deciso di cambiare quello attuale per dare maggior rilievo ad alcuni aspetti come la salvaguardia dell’Ambiente. E così, i percorsi suggeriti non saranno più quelli più rapidi ma quelli che avranno un minor impatto ambientale.

Se desiderate provare una versione beta di Google Maps, potete iscrivervi al relativo programma oppure scaricare il file APK da installare manualmente da APK Mirror. La versione stabile è disponibile sul Google Play Store e può essere scaricata attraverso il seguente badge: