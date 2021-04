Bixby è indubbiamente l’assistente vocale più inviso e controverso di sempre, sia per la sua scarsità di funzioni che per il modo in cui Samsung ha tentato, nel corso degli anni, di forzare indirettamente gli utenti a utilizzarlo, includendolo come assistente predefinito nei propri accessori o addirittura rilasciando smartphone con un tasto dedicato per attivarlo. In fin dei conti Bixby è un assistente vocale dignitoso che fa il suo dovere ma non riesce a reggere il confronto con gli assistenti vocali della concorrenza.

Samsung sembra aver imparato dai propri errori ma, nonostante questo, continua a includere Bixby come assistente vocale predefinito nelle proprie cuffie true wireless, come ad esempio quelle della famiglia Galaxy Buds. Buone notizie però poiché da adesso sarà possibile usare Google Assistant con le earbuds di casa Samsung seguendo questi semplici passi.

Ecco come cambiare assistente vocale sulle Galaxy Buds

Il primo passo è quello di eliminare Bixby come assistente vocale di default: vi basterà aprire la pagina dedicata all’app Bixby nelle impostazioni e selezionare “Informazioni App”, da lì tappare su “Imposta come predefinito” e confermare la selezione. Questa procedura rimuoverà Bixby come assistente vocale di default per le vostre Galaxy Buds.

Adesso sarà sufficiente selezionare il vostro assistente vocale preferito (Google Assistant o Alexa) e scaricarne l’app. Se, per i motivi più reconditi, non doveste avere l’app Google sul vostro smartphone potete scaricarla dal badge qui sotto.

Una volta scaricato o selezionato il vostro assistente vocale di fiducia sarà necessario indossare le Galaxy Buds e attivare la gesture per richiamare l’assistente vocale. Sullo smartphone apparirà una finestra pop-up che vi inviterà a scegliere l’app con cui completare l’azione. Vi basterà tappare sull’icona dell’assistente selezionato e il gioco è fatto.

Qualora voleste tornare indietro e usare Bixby vi basterà semplicemente seguire la stessa procedura iniziale, sperando che Samsung includa al più presto un’opzione dedicata per permettere agli utenti di cambiare assistente vocale sulle Galaxy Buds.

