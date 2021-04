TIM prepara Vero 5G, l’opzione 5G per tutti, e nuove offerte sugli smartphone 5G

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte, la giornata del 26 aprile sarà segnata da diverse novità TIM a tema 5G: in primo luogo verrà introdotta la nuova opzione Vero 5G; in secundis ci saranno novità sugli smartphone acquistabili.

TIM Vero 5G: 5G ON diventa per tutti

Già nei mesi addietro TIM aveva dato la possibilità di provare in prima persona la propria rete 5G grazie all’opzione 5G ON, la quale prevedeva un prezzo di 10 euro al mese per i nuovi clienti e di 5 euro al mese per i già clienti selezionati.

Ebbene, a partire da lunedì 26 aprile 2021 ci sarà un cambio di strategia: l’opzione aggiuntiva cambierà nome, diventando TIM Vero 5G, e potrà essere attivata da tutti i clienti con un’offerta dati attiva al prezzo di 5 euro al mese.

Grazie alla suddetta opzione, i clienti TIM nelle città dotate di copertura e muniti di uno smartphone compatibile potranno sfruttare appieno il 5G dell’operatore, navigando fino a 2 Gbps in download e fino a 150 Mbps in upload.

Il nuovo nome sarebbe stato scelto allo scopo di differenziare l’opzione in argomento dal cosidetto DSS (il protocollo Dynamic Spectrum Sharing) impiegato altrove.

I clienti interessati, come detto, dovranno avere un’offerta dati già attiva sulla propria SIM per poter aggiungere, senza costi di attivazione, l’opzione Vero 5G. Quest’ultima prevedrà un meccanismo di rinnovo automatico mensile, rimanendo attiva salvo disattivazione da parte del cliente.

Lo sfruttamento concreto dell’opzione richiede ovviamente che il cliente si trovi in zona coperta dal 5G di TIM. Al momento l’operatore ha coperto Milano (si parla di oltre il 90%), Roma, Torino, Napoli, Firenze, Bologna, Genova, Brescia, Monza (primo autodromo d’Europa connesso al 5G), Verona, Ferrara e Benevento. Senza dimenticare varie località turistiche, come Courmayeur, Portovenere, Cortina, Sanremo, Livigno e Selva di Val Gardena.

Novità per gli smartphone 5G con TIM

A corredo del lancio della nuova opzione Vero 5G, sempre nella giornata di lunedì 26 aprile 2021, TIM introdurrà qualche novità per l’acquisto di smartphone 5G, sia in un’unica soluzione che a rate con finanziamento.

A questo proposito va posto l’accento sulla proroga della promozione Promo 5G gratis per 3 mesi, la quale è dedicata a tutti coloro i quali acquistino un nuovo smartphone 5G con TIM e prevede la possibilità di provare in maniera del tutto gratuita la rete 5G di TIM per un periodo di tre mesi a partire dall’acquisto dello smartphone (attivazione e disattivazione automatiche).

In aggiunta a questa, a partire dal 26 aprile, alcuni clienti TIM che acquisteranno un nuovo smartphone con l’operatore avranno la possibilità di provare gratis l’opzione TIM Safe Web Plus per tre mesi. Quest’ultima si disattiverà automaticamente alla scadenza, potrà essere mantenuta attiva al costo di 1,99 euro al mese, ma purtroppo non sarà compatibile con i servizi 5G dell’operatore.

Per quanto riguarda gli smartphone acquistabili, sono previsti prezzi dedicati ai clienti che passino a TIM, sia per l’acquisto cash che a rate.

Ecco alcuni esempi di smartphone 5G acquistabili a rate:

Samsung Galaxy A52 5G (ecco la nostra recensione) a 9 euro al mese.

Ci sono anche alcuni smartphone acquistabili cash e a rate, pur non essendo 5G, come: Apple iPhone SE 2020 a 14 euro al mese, Samsung Galaxy A02s a 129,90 euro, OPPO A15 a 99,90 euro e Motorola Moto G10 a 149,90 euro.

Per i soli clienti con convergenza fisso-mobile sono invece disponibili:

Possedete uno smartphone 5G? Avete avuto modo di provare il 5G di TIM? Ditecelo nei commenti.