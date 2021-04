ASUS ha annunciato ufficialmente il prossimo evento di presentazione dedicato ai nuovi smartphone ASUS ZenFone 8: l’evento si terrà il prossimo 12 maggio alle 19.00 ora italiana.

ASUS ZenFone 8 in arrivo il 12 maggio

L’azienda taiwanese ha dedicato una pagina del proprio sito ad un imponente conto alla rovescia, che segna il tempo che ci resta da attendere per conoscere tutti i dettagli della nuova serie ZenFone 8.

Il motto dell’evento è “Big on performance. Compact in size”, e dalle informazioni emerse fino ad oggi sembra chiaro il motivo della scelta delle parole. Le performance sono un riferimento al nuovo SoC Qualcomm Snapdragon 888, che dovrebbe spingere tutti i dispositivi della gamma; tra questi, anche una versione mini, che dovrebbe andare ad incontrare i favori di chi cerca uno smartphone compatto.

Non è chiaro se ASUS presenterà 3 dispositivi – ASUS ZenFone 8, ASUS ZenFone 8 Pro e ASUS ZenFone 8 Mini – oppure solo 2 (abbandonando la versione Pro). Non resta che attendere ancora 18 giorni per l’evento ufficiale.

In copertina ASUS ZenFone 7 Pro