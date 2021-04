Warhammer 40,000: Mechanicus è un gioco di strategia a turni in cui controllerete uno degli eserciti tecnologicamente più avanzati dell’Imperium: l’Adeptus Mechanicus. Nei panni di Magos Dominus Faustinius guiderete la spedizione sul pianeta Necron di Silva Tenebris appena riscoperto.

Il gameplay offre la possibilità di personalizzare il proprio team, gestire le risorse, scoprire tecnologie dimenticate e controllare i propri Tech-Priests che andranno potenziati con armi, oggetti di supporto, Servo-Skulls e altro.

Per avere la meglio sul nemico, nei combattimenti sarà necessario fare affidamento sulle armi e abilità più potenti usando i punti cognizione.

Un elemento di gioco di particolare importanza riguarda le difficili decisioni che sarete costretti a prendere, in quanto indirizzeranno verso differenti finali la storia avvincente scritta dall’autore della Black Library, Ben Counter.

Il gioco di strategia include oltre 50 missioni realizzate a mano, completando le quali verrete ricompensati con abilità potenti che potrete utilizzare una volta per missione per ottenere un vantaggio durante le fasi più impegnative della battaglia.

Warhammer 40,000: Mechanicus è disponibile per Android al prezzo di € 12,99 senza acquisti in-app e chiede le autorizzazioni per l’accesso alle informazioni sulla connessione Wi-Fi e a foto, elementi multimediali. A seguire trovate il trailer e il badge per individuare il gioco di strategia nel Play Store di Google.