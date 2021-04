In queste ore alcuni utenti muniti di SIM TIM stanno ricevendo comunicazione da parte del primo operatore italiano per attivare la promozione xTe 100 M. Come avrete già immaginato, si tratta di una delle tante offerte ad personam che l’operatore telefonico è solito proporre ad alcuni utenti TIM in target.

Minuti illimitati e 100 GB di traffico

Ecco il testo completo della promozione di TIM: “Pazzesco! Minuti illimitati e 100 Giga a 12,99 Euro al mese senza costi di attivazione. Prima di attivare, verifica tutte le info e condizioni anche sui contenuti utilizzabili in UE su on.tim.it/xte-100-m Attiva xTE 100 M nella sezione Offerte per te dell’ app.tim.it/mytim o nei Negozi TIM“.

Cosa offre xTe 100 M? Gli utenti che attivano la promozione ricevono ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali su rete fissa e mobile e 100 GB di traffico dati a 12,99 euro. I rinnovi sono automaticamente addebitati sul credito residuo – è possibile attivare l’opzione Ricarica Automatica – e per sottoscrivere la promozione è necessario avere credito positivo sulla SIM.

Nel caso in cui abbiate ricevuto la proposta tramite SMS o l’applicazione mobile, vi ricordiamo che l’offerta può essere attivata senza alcun costo di attivazione. Fateci sapere nei commenti sottostanti se avete ricevuto l’SMS di TIM per attivare la promozione xTe 100 M.

