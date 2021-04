Google continua ad arricchire Google Foto con nuove funzionalità e le ultime, arrivate silenziosamente con un’abilitazione lato server, riguardano l’aggiunta di due nuovi strumenti per applicare correzioni alle immagini.

Nuovi strumenti di correzione per Google Foto

I due nuovi strumenti sono in roll out da qualche ora tramite abilitazione da remoto via server, per cui non è richiesta una versione particolare di Google Foto, e prendono il nome di “Nitidezza” e “Riduzione rumore” e come il loro nome lascia intendere permettono di agire rispettivamente sulla nitidezza e sul rumore delle immagini.

Una volta selezionati, così come gli altri strumenti di questo tipo, permettono una regolazione dei due parametri in modo fine attraverso una barra con valori da 0 a 100, con tanto di anteprima in tempo reale per visualizzare le modifiche fatte prima di decidere di applicarle. Entrambi gli strumenti sono accessibili da Google Foto per Android.