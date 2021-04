Fujifilm ha stretto una collaborazione con Nintendo per realizzare una particolare stampante fotografica a tema Nintendo Switch. La Fujifilm Instax Mini Link è una stampante fotografica con temi e sticker a tema Nintendo Switch da applicare agli screenshot realizzati in-game sulla console Nintendo.

60 sticker da applicare sulle foto

Infatti, grazie all’applicazione mobile Instax Mini Link, gli utenti potranno trasferire rapidamente gli screenshot dalla Nintendo Switch tramite un semplice QR code. Secondo quanto dichiarato dalla compagnia, l’applicazione gratuita per dispositivi mobile contiene più di 60 sticker e temi da applicare a piacimento sulle foto inviate in stampa sulla Instax Mini Link.

Gli utenti potranno così personalizzare gli scatti con sticker aventi come protagonisti alcuni dei personaggi simbolo di Nintendo, come ad esempio Super Mario, Animal Crossing: New Horizon, New Pokémon Snap e molti altri. La strategia delle due aziende è quella di unire l’esperienza di stampa delle foto su un formato in pieno stile Polaroid, e attirare l’attenzione dei numerosi utenti muniti della console portatile di Nintendo che sono alla ricerca di una soluzione unica e particolare per personalizzare i propri ricordi.

Fujifilm Instax Mini Link è attesa a partire dal 30 aprile al prezzo di 100 dollari, circa 80 euro al cambio. Durante il mese di maggio dovrebbe arrivare un’altra versione più accattivante al prezzo di 120 dollari, circa 100 dollari al cambio.