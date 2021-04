Il settore dei social network è senza dubbio uno dei più competitivi, tanto che nemmeno colossi del calibro di Facebook o Instagram possono permettersi il lusso di dormire sugli allori e, quindi, non c’è da stupirsi se anche i rispettivi sviluppatori siano continuamente al lavoro per implementare nuove feature.

Lo scorso anno Instagram ha lanciato la funzionalità Reels con l’obiettivo di competere con TikTok, social molto amato soprattutto dai giovanissimi e nei mesi successivi ha apportato diversi miglioramenti ad essa, introducendo nuove opzioni e ieri il team di Facebook ha annunciato importanti novità che riguardano gli annunci pubblicitari e che avranno effetti su entrambe le piattaforme.

Gli annunci pubblicitari arrivano su Instagram Reels

Stando a quanto si apprende, il colosso dei social network ha deciso di avviare una fase di test di annunci pubblicitari su Reels in Australia, Brasile, Germania e India, con l’obiettivo di aggiungere altri mercati nei prossimi mesi.

Proprio come i video Reels, questi annunci saranno a schermo intero, dureranno fino a 30 secondi e, secondo il team di Instagram, saranno coinvolgenti e consentiranno anche agli spettatori di apprezzarli, condividerli e commentarli, proprio come se si trattasse di un normale contenuto della piattaforma. Inoltre, questi annunci potranno anche essere saltati e salvati.

L’idea alla base di questa novità è quella di consentire alle aziende di sfruttare la nuova piattaforma per farsi conoscere e apprezzare e, allo stesso tempo, permettere agli utenti di avvicinarsi di più a realtà che già conoscono.

Novità per la pubblicità anche su Facebook

Inoltre nelle prossime settimane Facebook inizierà a testare annunci con adesivi personalizzati sulle Storie in collaborazione con una ristretta cerchia di creatori e partner pubblicitari.

Questi adesivi saranno progettati dai brand e i creatori avranno la libertà di usarli nelle loro storie come vogliono per offrire il massimo livello di coinvolgimento.

E ancora, Facebook sta per dare il via al test di una feature chiamata In-Stream Video Topics: si tratta di annunci in-stream che hanno generato argomenti video per aiutare le aziende a trovare il contenuto giusto per pubblicizzare i propri prodotti e servizi (inizialmente il colosso dei social offrirà 20 argomenti e 700 sotto-argomenti).