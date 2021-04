Xiaomi Mi 11 è lo smartphone di punta dell’azienda di quest’anno e ha raggiunto notevoli volumi di vendita in Cina, dove le sue spedizioni hanno superato il milione in soli 21 giorni.

Recentemente alcuni utenti di questo smartphone si sono lamentati di un problema di surriscaldamento, specialmente durante le sessioni di gioco più impegnative.

Alcuni utenti segnalano problemi di surriscaldamento per Xiaomi Mi 11

Secondo un rapporto di ITHome, vari utenti di Xiaomi Mi 11 hanno lasciato commenti inerenti a questo problema sull’account Weibo ufficiale del CEO dell’azienda Lei Jun.

Alcuni possessori di questo flagship riferiscono che i loro dispositivi si stavano surriscaldando prima che il problema peggiorasse fino a guastarli e ritengono che il grattacapo potrebbe essere relativo al sistema di dissipazione del calore del dispositivo.

Altri utenti si sono lamentati di vari problemi riscontrati come l’elevato consumo energetico, la minore durata della batteria e il fatto che lo smartphone si surriscalda già dopo dieci minuti di gioco.

Sfortunatamente Lei Jun non ha ancora risposto a nessuno di questi commenti, pertanto rimaniamo in attesa che Xiaomi fornisca ulteriori informazioni, correzioni o persino una dichiarazione ufficiale in merito alla questione.

Nel frattempo la versione globale di Xiaomi Mi MIX Fold potrebbe essere dietro l’angolo, in quanto è stato avvistato nel database IMEI indiano.