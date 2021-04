Si chiama AR Canvas, ma sul Galaxy Store italiano la troverete come Tela AR, la nuova applicazione di Samsung dedicata alla realtà virtuale. Grazie a Tela AR i possessori di alcuni smartphone del colosso sud coreano potranno decorare l’ambiente circostante con una serie di contenuti in realtà virtuale.

Il mondo è una tela

Tela AR trasforma dunque il mondo in una sorta di tela virtuale, dando agli utenti la possibilità di aggiungere GIF, testo tridimensionale, scansioni di immagini bidimensionali, foto e altro, al mondo reale. Una volta che avrete finito di decorare il paesaggio circostante, o un ambiente di casa vostra, potrete salvarlo, mantenendolo visibile in quel posto per 30 giorni.

Al primo avvio infatti l’applicazione vi chiederà i permessi per accedere alla fotocamera, al microfono, alla memoria interna e alla localizzazione, così da salvare le coordinate del panorama o dell’ambiente inquadrato.

Grazie alle informazioni di geolocalizzazione potrete vedere sulla mappa, visibile all’apertura dell’app. tutte le foto in realtà aumentata che avrete scattato, ricordandovi che rimarranno visibili solo per 30 giorni, salvo poi cancellarsi da sole.

Potrete quindi riempire la vostra camera di immagini dei vostri campioni preferiti, senza che nessuno venga a lamentarsi per questo, o le immagini dei cantanti che vi piacciono, o ancora foto con gli amici o con i vostri cari, ma anche lasciare messaggi segreti senza che gli altri lo sappiano. Potete scaricare Tela AR dal Galaxy Store utilizzando questo link.