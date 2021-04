Presto, anche OPPO debutterà nel fiorente mercato degli smart tag, ovvero quei dispositivi che, quando agganciati a un determinato oggetto, ne segnalano la posizione facilitandone l’individuazione.

Proprio qualche giorno fa, alle già numerose aziende che hanno piazzato sul mercato una tecnologia di questo tipo, si è aggiunta anche Apple. E diciamoci la verità: al momento, gli AirTag di casa Cupertino sembrano essere i migliori smart tag del mercato.

Non solo sfoggiano un’estetica accattivante e personalizzabile, ora con l’aggiunta di un’incisione, e poi con l’aggiunta di accessori di vario tipo, come ciondoli, laccetti, portachiavi e etichette per bagagli. Il tutto è anche accompagnato da un software ben studiato, pensato per guidare l’utente verso il punto esatto in cui si trova l’oggetto in modo pratico e intuitivo.

Le prime immagini del prossimo smart tag di OPPO

Come detto poco sopra, presto anche OPPO potrebbe presentare il suo smart tag. Un utente di Weibo ha, infatti, condiviso una serie di immagini che sembrano mostrare proprio il prossimo smart tag dell’azienda.

Come potrete notare dalle immagini che allegheremo a breve, quello di OPPO è un dispositivo di piccole dimensioni, di forma circolare e dal design compatto e pulito. Lo smart tag presenta una porta USB di tipo C, per cui potrebbe essere dotato di una batteria ricaricabile, a differenza dell’AirTag di Apple, che invece include una cella sostituibile.

Inoltre, lo smart tag di OPPO sembra supportare la tecnologia a banda ultra larga (UWB), che dovrebbe poter fornire informazioni sulla posizione più accurate rispetto a un dispositivo Bluetooth. Il Galaxy SmartTag di Samsung, per esempio, funziona attraverso tecnologia Bluetooth.

Al momento, tuttavia, queste sono le uniche informazioni che si hanno riguardo il prossimo smart tag di OPPO. L’azienda non ha ancora condiviso alcun dettaglio a riguardo, ma potremmo saperne qualcosa in più nelle prossime settimane.